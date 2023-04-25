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Экономика

Инициативу об особом налоговом режиме на новых территориях поддержали псковские депутаты

Депутаты псковского парламента приняли постановление в поддержку федеральной инициативы об установлении особого налогового режима в отношении участников свободной экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законопроект предлагает на десять лет установить нулевую ставку по налогу на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов в свободной экономической зоне. На этот же срок организации освобождаются от уплаты налога на имущество. Освобождение от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, расположенных на территории свободной экономической зоны, предлагается ввести на три года. Кроме того, предлагается установить пониженные тарифы страховых взносов и ещё ряд преференций для участников свободной экономической зоны.

Налоговые льготы будут способствовать достижению целей, связанных с устойчивым социально-экономическим развитием новых территорий, а также снижению оттока рабочей силы и капитала.

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