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Спорт

Псковские курсанты завоевали 10 медалей на областном турнире по самбо

Фото здесь и далее: пресс-служба университета ФСИН

Псковские курсанты университета ФСИН завоевали медали на областном турнире по спортивному и боевому самбо, который прошел в Пскове в честь победы в Ледовом побоище. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета ФСИН в Псковской области.

По итогам турнира курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России завоевали три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Хиарбег Наврузов одержал победу в боевом самбо в весовой категории до 71 кг, Кирилл Эглинскас – в весе до 79 кг и стал бронзовым призером соревнований по спортивному самбо. В турнире по боевому самбо в весовой категории до 88 кг лучшим назван курсант Ильяс Дацаев.

Серебряными призерами состязаний в своих весовых категориях стали спортсмены Псковского филиала университета Шарип Хасаев (боевое самбо до 58 кг) и Александр Котельников (спортивное самбо до 71 кг).

Ислам Качмазов завоевал бронзовые медали в турнире по боевому и спортивному самбо в весовой категории до 71 кг. Исрапил Цугаев в весовой категории до 71 кг и Мирзабек Мирзаев в весе до 79 кг взяли бронзу в соревнованиях по боевому самбо.

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