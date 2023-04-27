Псковские курсанты завоевали 10 медалей на областном турнире по самбо

15:22, 25 апреля 2023, ПАИ

Псковские курсанты университета ФСИН завоевали медали на областном турнире по спортивному и боевому самбо, который прошел в Пскове в честь победы в Ледовом побоище. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета ФСИН в Псковской области.

По итогам турнира курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России завоевали три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Хиарбег Наврузов одержал победу в боевом самбо в весовой категории до 71 кг, Кирилл Эглинскас – в весе до 79 кг и стал бронзовым призером соревнований по спортивному самбо. В турнире по боевому самбо в весовой категории до 88 кг лучшим назван курсант Ильяс Дацаев.

Серебряными призерами состязаний в своих весовых категориях стали спортсмены Псковского филиала университета Шарип Хасаев (боевое самбо до 58 кг) и Александр Котельников (спортивное самбо до 71 кг).

Ислам Качмазов завоевал бронзовые медали в турнире по боевому и спортивному самбо в весовой категории до 71 кг. Исрапил Цугаев в весовой категории до 71 кг и Мирзабек Мирзаев в весе до 79 кг взяли бронзу в соревнованиях по боевому самбо.