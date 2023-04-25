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Общество

Tele2 провел скоростной интернет в отдаленные деревни Псковской области

Российский оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) в Псковской области за первый квартал 2023 года. Жители четырех отдаленных деревень региона впервые получили доступ к надежной связи и высокоскоростному мобильному интернету, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Tele 2

В первые три месяца 2023 года в трех районах Псковской области Tele2 продолжила работы в рамках федерального проекта УЦН 2.0. Деревни Дуловка Островского района, Партизанская Гдовского района, Каськово и Слепнево Куньинского района обеспечены мобильным интернетом и надежной связью.

Населенные пункты расположены вдалеке от крупных городов, в них проживает до 400 человек. В итоге около 1000 жителей региона впервые получили доступ к современным цифровым сервисам. Теперь они могут общаться с родными и близкими в других городах, пользоваться «Госуслугами», получать доступ к образовательным и финансовым сервисам.

Связь появилась в населенных пунктах в рамках федеральной программы УЦН 2.0, которую реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Задача проекта - обеспечение мобильной связью небольших поселений, где проживает от 100 до 500 человек. Компания Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласует проектное решение, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для ее строительства.

«Мы продолжаем уделять особое внимание небольшим деревням Псковской области. Наличие связи и интернета здесь существенно улучшает условия жизни и работы. Сегодня цифровые сервисы помогают сельским жителям быть на связи с родными и близкими, получать новости, смотреть фильмы и совершать выгодные покупки на популярных торговых площадках», - сказал директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

В 2022 году в рамках проекта по устранению цифрового неравенства Tele2 приняла участие в обеспечении сетевой инфраструктурой 6 населенных пунктов Псковской области. Связь оператора появилась в деревнях Бельское Устье, Прихабы, Большое Юрково, Соино, Большое Загорье и Плесна.

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