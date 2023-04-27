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Культура

Выставка о дорогах и путешествиях в XIX веке открылась в Пушкинском заповеднике

Арам Ванециан. Кишинёв. Пушкинские места. Старый собор (1949). Из фондов «Михайловского»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в выставочном зале «Музейная почта» (деревня Бугрово Пушкиногорского района Псковской области), с 26 апреля для жителей и гостей региона будет доступна уникальная тематическая выставка «Время гонит лошадей». Дороги в жизни А. С. Пушкина». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Новый проект призван рассказать о дорогах и путешествиях в XIX веке и, конечно, прежде всего — о путешествиях самого Пушкина и героев его лирических стихотворений, поэм и прозы. Экспозиция подготовлена сразу по нескольким фондовым коллекциям музея-заповедника «Михайловское». Это живопись, оригинальная и печатная графика, редкая книга, декоративно-прикладное искусство и предметы быта — всего 118 музейных предметов, от начала XIX столетия.

«Образ дороги в творчестве Пушкина — один из наиболее сложных и противоречивых, — отмечают в «Михайловском». — Может показаться, что стихов с «путевой» тематикой у Александра Сергеевича не так и много, однако, если вчитаться, всё творчество великого поэта пронизано его дорожными впечатлениями. Пушкин изъездил практически всю современную ему Россию. Он бывал за Волгой, на Урале, в Крыму, дважды посещал Кавказ, колесил по дорогам Молдавии и Украины. Ученые подсчитали, что всего он проехал около 35 000 км».

Планируется, что выставка «Время гонит лошадей». Дороги в жизни А. С. Пушкина» из фондов Пушкинского заповедника будет работать в Бугрово до конца текущего года. Возрастная рекомендация для посетителей — 6+.

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