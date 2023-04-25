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Культура

Выставка «Лоскутный авангард» откроется в Пскове

Выставка «Лоскутный авангард» откроется во Дворе Постникова 28 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставка лоскутного шитья стала совместным проектом Псковского музея-заповедника, частного коллекционера Екатерины Архиповой и творческого объединения Proquilt. В экспозиции будет выставлено порядка 60 авторских работ от 23 мастеров из разных регионов России. 

Фото: Псковский музей-заповедник

«Каждая работа – это новый взгляд, новое прочтение, игра с формой и цветом, дизайн и воплощение новых пластических элементов из ткани. Современных мастериц из разных уголков России объединяет взгляд на ткань как на материал, дающий возможность создавать на основе традиционных этнографических решений произведения в духе конструктивизма, символизма, импрессионизма, гиперреализма, сюрреализма и абстрактного экспрессионизма», - отметили организаторы проекта. 

Собрание Псковского музея-заповедника представлено работами псковского мастера Е. Н. Родихиной, члена Союза художников России (1997), дипломанта всероссийских выставок по лоскутному шитью.

Отметим, творческое объединение Proquilt – союз мастеров лоскутного шитья, объединившихся в 2014 году. Организаторы проекта стремятся развивать и раскрывать творческий потенциал мастеров через решение художественных задач, популяризовать лоскутное шитье, переосмыслить традиционные приемы и техники лоскутного шитья.

Екатерина Архипова – молодой коллекционер из Москвы. Коллекцию современного лоскутного шитья начала собирать в 2015 году, а теперь мечтает об открытии музея лоскутного шитья.

Экспозицию «Лоскутный авангард» представят авторские работы Алевтины Шевалдиной, Аллы Снеговской, Анны Журавлевой, Антонины Автушко, Галины Воловой, Елены Платоновой, Ирины Ткачевой, Ирины Букреевой, Ирины Лавровой, Ларисы Евстифеевой, Ирины Лебедевой, Любови Лежаниной, Максима Федотова, Марины Мамоновой, Ольги Андреевой, Ольги Возницыной, Ольги Шмелевой, Татьяны Федоровой.

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