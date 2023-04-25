Штрафов на 30 млн рублей взыскала Псковская таможня в этом году

15:49, 25 апреля 2023, ПАИ

За три месяца года Псковская таможня взыскала административных штрафов на сумму, превышающую 31,6 млн рублей. Это на 40% больше суммы, взысканной за 1 квартал 2022 года, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В первом квартале по 284 постановлениям судов товары, обращенные в федеральную собственность и изъятые из оборота, переданы в уполномоченные органы для распоряжения. Их общая стоимость превысила 126,5 млн рублей.

«Административная ответственность предусматривает вид наказания, как административный штраф, так и применение конфискации товара. После завершения административного производства товар либо возвращается владельцу для декларирования, либо по решению суда передается в федеральную собственность. Основной объем товаров, обращенных в федеральную собственность, в 1 квартале мы передали в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях. Алкогольную и спиртосодержащую продукцию - в Росалкогольрегулирование. Товар, относящийся к категории оружия, нами передан в Росгвардию», - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.