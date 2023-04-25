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Общество

Доклады двух региональных уполномоченных заслушали псковские депутаты

Фото пресс-службы ПОСД

Дмитрий Шахов и Аркадий Мурылёв рассказали депутатам Псковского областного Собрания об итогах правозащитной работы. Выступление региональных уполномоченных с докладом на сессии регламентировано областным законом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов в своём докладе констатировал, что 2022 год был непростым из-за серьёзно изменившейся структуры обращений граждан. Появились новые направления: защита прав переселенцев и участников СВО – военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей. Дмитрий Шахов отметил, что решения по мобилизации отменены в 66 случаях. Также омбудсмен занимается выяснением судеб военнослужащих, пропавших без вести.

Дмитрий Шахов отметил, что жителей области по-прежнему волнуют вопросы в сфере социальных прав – доля таких обращений составляет 31%. Больше половины поступивших жалоб было связано с нареканиями в адрес федеральных структур, прежде всего военкоматов. Жалоб на региональные органы власти и органы МСУ зафиксировано минимальное количество.

Вопросов к уполномоченному по правам человека у депутатов не возникло, доклад принят к сведению.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв представил депутатам краткую версию доклада, традиционно обобщив обращения предпринимателей и выделив системные вопросы. Представителей регионального бизнеса волнует невыполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам, проблемы размещения нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций, споры с налоговыми органами, трудности с подключением к электросетям.

По просьбе депутатов Аркадий Мурылёв дал пояснения по ситуации с неисполнением контрактов. По словам омбудсмена, самая серьезная проблема связана с задолженностью медицинских учреждений перед местными предпринимателями.

«Проблема в том числе связана с тарифами, установленными фондом обязательного медицинского страхования, – прокомментировал ситуацию председатель Собрания Александр Котов. – По идее, лечебное учреждение должно быть обеспечено средствами за больных, и этих денег должно хватать, чтобы рассчитаться за все предоставленные услуги и необходимые материалы. К сожалению, пока так не получается».

Александр Котов признал, что это сложная проблема, которая обсуждается на разных площадках, в том числе на Совете законодателей и Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Депутаты также затронули вопросы, связанные с деятельностью предпринимателей в условиях санкционного давления.

Общую оценку работы бизнес-омбудсмена на конкретном примере озвучил вице-спикер Александр Братчиков: «Принятая сегодня на сессии инициатива о льготном налогообложении для предпринимателей по упрощённой системе была предложена в прошлогоднем докладе уполномоченного и затем поддержана губернатором».

Доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области принят к сведению.

Отчёт уполномоченного по правам ребёнка Наталии Соколовой депутаты заслушают на майской сессии.

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