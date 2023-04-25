В Кунье позаботились об освещении спортплощадки по решению суда

16:45, 25 апреля 2023, ПАИ

Освещение на спортивной площадке обустроили в Кунье после вмешательства прокуратуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что на спортивной площадке около Районного культурного центра, расположенного на улице Дзержинского, дом 17, отсутствует освещение.

Главе муниципального образования вынесли представление, однако меры по исправлению сложившейся ситуации приняты не были. В итоге в суд было направлено соответствующее исковое заявление.

В настоящее время нарушения устранены в полном объеме, на территории спортивной площадки организовано уличное освещение.