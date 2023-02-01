Предложения молодых реставраторов учтут при сохранении псковского храма

16:22, 25 апреля 2023, ПАИ

В Пскове завершился Межрегиональный слет молодых реставраторов «Наследники мастеров». Торжественная церемония закрытия прошла в Псковском техническом лицее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении обратился к участникам и организаторам значимого для региона мероприятия, пожелал им сохранить исследовательский азарт, творческое видение, любовь к искусству и истории.

Особый акцент глава региона сделал на выездной школе реставрации, которая прошла в рамках слета и объединила лучших молодых специалистов из разных субъектов нашей страны. Для участия в выездной школе студенты ведущих вузов России в сфере реставрации прошли серьезный конкурсный отбор — 10 человек на одно место.

В рамках школы реставрации впервые были исследованы настенные росписи XIX века церкви Георгия со Взвоза, которая в числе десяти памятников Псковской церковной архитектуры включена в список ЮНЕСКО. «Итогом работы стала разработанная методика и программа дальнейшего сохранения памятника. Сегодня молодые специалисты представят свои предложения по реставрации, сохранению живописи и приспособлению объекта для современного использования. Лучшие предложения будут учтены в дальнейшей работе по сохранению памятника», — заверил Михаил Ведерников в видеообращении.

Губернатор выразил надежду, что слет молодых реставраторов для региона станет ежегодным мероприятием, будет и дальше способствовать сохранению и популяризации культурного наследия Псковской области.

Затем к собравшимся обратилась и заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная. «Реставраторы — это уникальные люди. Вы сохраняете культурное наследие нашей страны для будущих поколений. Через ваши руки проходит связь с живой историей. Поэтому особенно важно с самого раннего возраста постигать кончиками пальцев историческую ценность, находясь у истоков первозданной старины. Министерство культуры обязательно продолжит поддерживать творческую молодежь через проведение выездных школ реставрации, привлекать к проектам участников из других регионов, архитекторов, строителей, художников. У нашей страны богатое культурное наследие, которое надо изучать и восстанавливать», — заметила она.

На торжественной церемонии закрытия были представлены предложения по реставрации и приспособлению к современному использованию церкви Георгия со Взвоза. В этот день наградами были отмечены и организаторы мероприятия. Им были вручены благодарности Союза реставраторов России и регионального комитета по охране объектов культурного наследия.

В рамках межрегионального слета, помимо выездной школы реставрации, где в работу были включены молодые специалисты, состоялся и семинар для профессионалов «Камень, дерево, металл — как сохранить?». Выдающиеся специалисты в сфере сохранения культурного наследия поделились инструментами, применяемыми в практической работе на объектах культурного наследия.

Для школьников прошла городская викторина «Георгий — победу несущий», которая объединила более 760 учащихся средних и старших классов из 17 школ Пскова. Школьники смогли познакомиться с историей Георгия Победоносца и ратными подвигами псковичей.

Напомним, слет проводился при поддержке правительства Псковской области с целью популяризации и привлечения внимания общественности к объектам культурного наследия региона, а также обмена опытом в вопросах сохранения памятников.