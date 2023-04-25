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Общество

На 30% снизилась заболеваемость COVID-19 в Пскове

Заболеваемость коронавирусом снизилась в Псковской области на 25,4% (на 71 случай). Зарегистрировано 209 случаев, что выше показателей заболеваемости по РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По клинической форме выявили: ОРВИ – 205 случаев, пневмония – четыре случая. Среди заболевших на прошедшей неделе 10% детей до 18 лет (29 человек) и 90% взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в девяти муниципальных образованиях: Опочецком, Плюсском, Пушкиногорском, Великолукском, Бежаницком, Струго-Красненском, Дновском районах, а также в Пскове и Великих Луках.

При этом в Пскове заболеваемость на прошедшей неделе снизилась на 30,32% (на 33 случая) и составила 36,3 на 100 тысяч населения, что выше среднеобластной на 7,7%.

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