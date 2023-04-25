О производстве псковского чая и заедок рассказали студентам

17:45, 25 апреля 2023, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов в рамках Недели охраны труда организовал для профсоюзного студенческого актива экскурсию в органик-центр «Активное село», расположенный в деревне Логозовичи Псковского района, сегодня, 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Активное село» - это уникальный центр сушки сельхозпродукции, который производит псковский чай и псковские заедки (фруктовые, ягодные, овощные, мясные слайсы и чипсы).

С работой предприятия студентов познакомили директор Анна Войченко и экскурсовод Елена Волынская. Согласно правилам охраны труда, всем участникам перед экскурсией выдали спецформу.

Студенты продегустировали образцы выпускаемой продукции и попробовали сами приготовить конфеты из исландского мха. Кроме того, приняли участие в квестах и интерактивном обучении по охране труда и промышленной безопасности.

По окончании мероприятия специалист Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Александр Гирилюк провел мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

«Мы привлекаем студентов для того, чтобы они уже со студенческой скамьи имели понимание условий охраны труда на производстве. Спасибо за возможность познакомиться с производством и натуральной продукцией Псковского края. Хочется отметить, что органик-центр «Активное село» имеет 100-процентную профсоюзную численность, чем мы очень гордимся», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.