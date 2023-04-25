Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О производстве псковского чая и заедок рассказали студентам

Фото здесь и далее: пресс-служба облсовпрофа

Псковский областной совет профсоюзов в рамках Недели охраны труда организовал для профсоюзного студенческого актива экскурсию в органик-центр «Активное село», расположенный в деревне Логозовичи Псковского района, сегодня, 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа. 

«Активное село» - это уникальный центр сушки сельхозпродукции, который производит псковский чай и псковские заедки (фруктовые, ягодные, овощные, мясные слайсы и чипсы).  

С работой предприятия студентов познакомили директор Анна Войченко и экскурсовод Елена Волынская. Согласно правилам охраны труда, всем участникам перед экскурсией выдали спецформу.  

Студенты продегустировали образцы выпускаемой продукции и попробовали сами приготовить конфеты из исландского мха. Кроме того, приняли участие в квестах и интерактивном обучении по охране труда и промышленной безопасности.

По окончании мероприятия специалист Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Александр Гирилюк провел мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. 

«Мы привлекаем студентов для того, чтобы они уже со студенческой скамьи имели понимание условий охраны труда на производстве. Спасибо за возможность познакомиться с производством и натуральной продукцией Псковского края. Хочется отметить, что органик-центр «Активное село» имеет 100-процентную профсоюзную численность, чем мы очень гордимся», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 апреля 2023

Первенство по волейболу среди аграрных вузов страны проходит в Великих Луках

25 апреля 2023

О производстве псковского чая и заедок рассказали студентам
25 апреля 2023

Псковский губернатор призвал не нарушать сроки строительства в рамках нацпроектов
25 апреля 2023

На 30% снизилась заболеваемость COVID-19 в Пскове
25 апреля 2023

В сосудистом центре островской больницы обновили оборудование
25 апреля 2023

Татьяна Фомченкова прокомментировала увеличение подъёмных для молодых педагогов

25 апреля 2023

На 12% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области
25 апреля 2023

Более 230 тысяч пациентов за год получили помощь в островской больнице

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...