Профсоюзные активисты проверили свои знания в сфере охраны труда

18:04, 25 апреля 2023, ПАИ

25 апреля в рамках недели охраны труда члены отраслевых профсоюзных объединений приняли участие в викторине «Безопасная и здоровая рабочая среда — основополагающий принцип и право в сфере труда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Две профсоюзные команды «БТР — безопасный труд работников» и «Профсоюзная охрана труда» выполнили восемь конкурсных заданий на знание правил охраны труда и производственной безопасности, продемонстрировали навыки в оказании первой помощи под руководством специалиста Псковского регионального отделения «Российского Красного Креста» Александра Гирилюка.

По результатам конкурсных испытаний первое место заняла команда «Профсоюзная охрана труда».

«Проведение подобных мероприятий позволяет формировать позитивную культуру охраны труда, повышает уровень знаний в области создания безопасных условий труда. Мы развиваемся в этом направлении и разрабатываем новые формы для привлечения внимания общества к важности вопросов обеспечения охраны труда», — сказал председатель облсовпрофа Игорь Иванов.