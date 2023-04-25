Первенство по волейболу среди аграрных вузов страны проходит в Великих Луках

18:32, 25 апреля 2023, ПАИ

25 апреля в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии стартовало первенство Центрального и Северо-Западного федеральных округов по волейболу. Соревнования проводятся в рамках IX летней Универсиады вузов Минсельхоза России.

В состязаниях принимают участие 17 команд из Костромы, Белгорода, Рязани, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Мичуринска и других городов России. На торжественном открытии для всех участников прозвучали слова напутствия от руководства ВГСХА.

«Состязания — это испытание, в котором славу получает истинный боец. Волейбол — это соревнование команд, где важны слаженность и умение понять другого. Хочу пожелать вам проявлять себя уверенно, решительно, смело и достойно. Пусть успех и удача будут на вашей стороне!» — пожелала врио ректора Великолукской ГСХА, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Юлия Фёдорова.

Соревнования продлятся несколько дней. По итогам будут определены победители среди команд Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Подробности — в нашем видеорепортаже.

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