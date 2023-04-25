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Общество

423 дела о банкротстве завершил Арбитражный суд Псковской области с начала года

С начала года Арбитражный суд Псковской области завершил 423 дела о несостоятельности (банкротстве) в отношении граждан. Об этом сообщает группа Вконтакте «Арбитражный суд Псковской области».

Всего было 394 дела в связи с завершением реализации имущества,  24 дела в связи с прекращением производства по делу - из них 11 дел в случае отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (абз.8 п.1 ст.57 Закона о банкротстве).

3 дела в случае удовлетворения всех требований кредиторов (абз.7 п.1 ст.57 Закона о банкротстве), 1 дело в связи с оставлением заявления без рассмотрения, и 4 дела в связи с передачей по подсудности.

По 392 делам должники освобождены от исполнения обязательств.

По двум делам правила об освобождении должника от обязательств не применены. В производстве Арбитражного суда Псковской области на сегодняшний день находится 1195 дел о несостоятельности (банкротстве) в отношении граждан.

 

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