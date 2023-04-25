Экологическую неделю проводит Молодёжный центр Пскова

19:14, 25 апреля 2023, ПАИ

С 24 по 28 апреля в рамках акции «Неделя экологии с МЦ» Псковский городской молодёжный центр предлагает всем желающим принять участие в фотокроссе «Правило 6R», который поможет доказать, что сохранять окружающий мир может любой желающий.

За шесть дней мероприятия участники познакомятся с правилами осознанного потребления, применят их на практике и получат за это полезные экологические призы от организаторов.

Согласно правилам фоточелленджа, каждый день будет выходить пост с кодовым словом-заданием, начинающимся на английскую букву R, согласно которому необходимо сделать фотографию и выложить её на публичной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #неделяэкологии_МЦ_2023. Участникам в этот момент важно открыть свой аккаунт для всех, чтобы организаторы конкурса смогли найти их фотоработы.

Итак, на данный момент вышло уже два первых слова: первое — RЕthink («Переосмысли»), второе — REfuse («Откажись»). За публикациями можно следить в сообществе волонтёров Молодёжного центра.