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Общество

Экологическую неделю проводит Молодёжный центр Пскова

С 24 по 28 апреля в рамках акции «Неделя экологии с МЦ» Псковский городской молодёжный центр предлагает всем желающим принять участие в фотокроссе «Правило 6R», который поможет доказать, что сохранять окружающий мир может любой желающий.

За шесть дней мероприятия участники познакомятся с правилами осознанного потребления, применят их на практике и получат за это полезные экологические призы от организаторов.

Согласно правилам фоточелленджа, каждый день будет выходить пост с кодовым словом-заданием, начинающимся на английскую букву R, согласно которому необходимо сделать фотографию и выложить её на публичной странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #неделяэкологии_МЦ_2023. Участникам в этот момент важно открыть свой аккаунт для всех, чтобы организаторы конкурса смогли найти их фотоработы.

Итак, на данный момент вышло уже два первых слова: первое — RЕthink («Переосмысли»), второе — REfuse («Откажись»). За публикациями можно следить в сообществе волонтёров Молодёжного центра.

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