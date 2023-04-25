Островичи заняли призовые места на чемпионате по джиу-джитсу

19:44, 25 апреля 2023, ПАИ

Островичи заняли призовые места на чемпионате по джиу-джитсу на кубок Александра Невского в Великом Новгороде, сообщает газета «Островские вести».

В Великом Новгороде 23 апреля прошёл чемпионат по джиу-джитсу на кубок Александра Невского.

По результатам соревнований первое места заняла Варвара Холодова, на втором месте — Георгий Бороздин, Аркадий Кильдяев, Махаммад Давлатов, Роман Владимирович Заяц, Елисей Заяц, на третьем месте — Арсений Семёнов, Егор Декет, Юсуф Давлатов, Самир Давдатов.