На вопросы жителей о службе по контракту ответили эксперты в Бежаницах

20:38, 25 апреля 2023, ПАИ

В Бежаницком районе рабочая группа по отбору кандидатов на военную службу по контракту провела встречу с организациями и предприятиями района. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Заседание проводили сотрудники военного комиссариата Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов с целью собеседования с гражданами по вопросам заключения контрактов с Вооружёнными силами России. Мероприятие посетил глава района Сергей Михеев.

Присутствующим была сообщена информация о требованиях к кандидатам, льготах и социальных гарантиях для военнослужащих по контракту.