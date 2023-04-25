На вопросы жителей о службе по контракту ответили эксперты в Бежаницах
В Бежаницком районе рабочая группа по отбору кандидатов на военную службу по контракту провела встречу с организациями и предприятиями района. Об этом сообщает газета «Сельская новь».
Заседание проводили сотрудники военного комиссариата Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов с целью собеседования с гражданами по вопросам заключения контрактов с Вооружёнными силами России. Мероприятие посетил глава района Сергей Михеев.
Присутствующим была сообщена информация о требованиях к кандидатам, льготах и социальных гарантиях для военнослужащих по контракту.
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