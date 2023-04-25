Житель Псковского района избил сожительницу половником

21:00, 25 апреля 2023, ПАИ

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное постановление в отношении 59-летнего жителя Псковского района, который в ходе ссоры половником причинил телесные повреждения своей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Псковского района.

В ходе дознания установлено, что вечером 22.02.2023 мужчина после ссоры с дочерью в состоянии опьянения вернулся в дачный дом в СНТ «Пристань-1» Псковского района, где проживал совместно с сожительницей. Женщина, варившая в это время суп, также высказала ему претензии в связи с тем, что он пришёл домой пьяный, и замахнулась на него металлическим половником, который держала в руке. Злоумышленник выхватил его из рук потерпевшей и нанёс им один удар женщине в область лба и переносицы, причинив телесные повреждения в виде раны с кровоподтёком в области лица, квалифицированные как лёгкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 115 ч. 2 п. «в» УК РФ (причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия) предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.