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Общество

Открытие международной «Вахты Памяти» состоялось в Себежском районе

Фото из группы «ВПК «Пограничник» город Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте»

На территории Идрицкой волости Псковской области состоялось торжественное открытие международной «Вахты Памяти – 2023». Об этом сообщается в группе «ВПК «Пограничник» город Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

В этом году «Вахта Памяти» посвящена памяти ветерана Великой Отечественной войны и первого поисковика Себежского района Юрия Брамбеуса.

Фото из группы «ВПК «Пограничник» город Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте»

В базовый лагерь прибыли поисковики из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Первоуральска, Ямало-Ненецкого АО, Республики Беларусь и из всех поисковых отрядов Псковской области. В открытии акции приняло участие более 200 человек.

С приветственным словом выступили глава Себежского района Леонид Курсенков, глава администрации рабочего посёлка Идрица Михаил Андреев, руководитель ПО ВППОО «След «Пантеры» и председатель Псковского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Анна Шуняева и представители пограничного отдела Себежского района.

Фото из группы «ВПК «Пограничник» город Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте»

Торжественное открытие «Вахты Памяти» началось с гимнов России и Белоруссии. Перед поисковиками с творческой программой выступили артисты Себежского дома культуры.

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