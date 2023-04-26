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Общество

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечают 26 апреля

26 апреля исполняется 37 лет с момента самой страшной в истории человечества техногенной катастрофы – аварии на Чернобыльской АЭС. 8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе. 

Памятная дата, отмечаемая в России 26 апреля, — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Она была установлена постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 года, но сначала называлась «День катастрофы на Чернобыльской АЭС — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах». В апреле 2012 года президент России Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон, в соответствии с которыми памятная дата получила новое название. 
 
В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их на значительные участки территории Советского Союза, которые в настоящее время входят в состав Беларуси, Украины и Российской Федерации. Произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.
 
В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,4 миллиона человек в трёх пострадавших странах подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.
 
В рамках мероприятий, приуроченных к этой дате, в учебных заведениях Пскова и области проходят уроки мужества с участием ликвидаторов аварии, представителей Псковской областной общественной организации Союз «Чернобыль» России, сотрудников Главного управления МЧС России по Псковской области. 
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