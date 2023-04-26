Международный день памяти о чернобыльской катастрофе отмечают 26 апреля

07:01, 26 апреля 2023, ПАИ

26 апреля исполняется 37 лет с момента самой страшной в истории человечества техногенной катастрофы – аварии на Чернобыльской АЭС. 8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

Памятная дата, отмечаемая в России 26 апреля, — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Она была установлена постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 года, но сначала называлась «День катастрофы на Чернобыльской АЭС — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах». В апреле 2012 года президент России Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон, в соответствии с которыми памятная дата получила новое название.

В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их на значительные участки территории Советского Союза, которые в настоящее время входят в состав Беларуси, Украины и Российской Федерации. Произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.

В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,4 миллиона человек в трёх пострадавших странах подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.