Победителей муниципального конкурса педагогов определили в Великих Луках

22:32, 25 апреля 2023, ПАИ

В Великих Луках в детской музыкальной школе имени М. П. Мусоргского состоялся финал муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог – не звание, педагог – призвание!». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Николай Козловский.

По результатам конкурса уверенную победу в различных номинациях одержали:

- «Лучший учитель» - Ирина Кротова, учитель начальных классов СОШ 13;

- «Лучший воспитатель» - Ирина Риссамакина, старший воспитатель МБДОУ детский сад 26;

- «Лучший педагог дополнительного образования» - Марина Сергеева.

«От всей души поздравляю победителей и желаю им дальнейших успехов, осуществления намеченных планов и благодарных учеников и воспитанников», - поздравил победительниц глава города Великих Лук.