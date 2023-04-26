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Общество

Запись в детские лагеря для детей участников СВО начнётся с 2 мая

С 2 мая начнётся оформление путёвок для детей участников СВО в лагеря. Об этом сообщается в группе «Отдел реализации путёвок Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Приём граждан для оформления путёвок будет осуществляться по предварительной электронной записи через сайт. Рекомендуется уточнить информацию о выделении места и заранее записаться на получение путёвки. Запись открыта.

Путёвка должна быть получена не позднее 15 дней до начала смены. В случае неполучения путёвки в указанные сроки место может быть передано другим заявителям.

Получить путёвку имеет право родитель (законный представитель) (при себе иметь документ, удостоверяющий личность). В случае получения путёвок представителем необходима доверенность на получение путёвок и документ, удостоверяющий личность.

При оформлении путёвки заключается договор (к посту прикреплены два договора, выбираете нужный в зависимости от места оформления в Пскове или в Великих Луках, договор можно заполнить в отделе реализации путёвок). Оплатить путёвку можно будет наличными при посещении центра (терминала нет).


Отдел реализации путёвок в Пскове расположен по адресу ул. Пароменская, 8а, каб.101, телефон для связи — (8 8112) 57-57-90, в Великих Луках — на пр-те Ленина, 24, телефон — (8 811-53) 3-80-76.

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