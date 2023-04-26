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Общество

700 тысяч рублей долга по алиментам выплатил житель Псковского района

Уголовное дело в отношении злостного неплательщика алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка прекращено после полного погашения им долга в размере 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокураты Псковского района.

Работниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение в отношении 36-летнего жителя Псковского района, который, будучи привлечённым 18.08.2022 к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына и не сделав надлежащие выводы, продолжил нарушать охраняемые законом интересы несовершеннолетнего и в период с августа 2022 года по 30.01.2023 не исполнял обязанности его материального содержания, т. е. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ.

На судебном заседании законный представитель несовершеннолетнего заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с примирением с потерпевшим, т. к. мужчина погасил имеющуюся задолженность по алиментам в размере 700 тысяч рублей, стал принимать участие в воспитании ребёнка.

По результатам рассмотрения дела суд с учётом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимого, возмещения задолженности по алиментам удовлетворил ходатайство представителя потерпевшего и прекратил уголовное дело в отношении подсудимого на основании, предусмотренном ст. 25 УПК РФ, т. е. за примирением с потерпевшим. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

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