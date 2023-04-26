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Общество

Даже кошки не пьют: эксперты назвали марку поддельного молока

Эксперты проверили молоко и выявили марки поддельного продукта, которое не пьют даже кошки, сообщает интернет-ресурс «Доктор Питер. Курс здоровой жизни».

Общественники изучили состав молока с длительным сроком годности. Результат их разочаровал: в некоторых продуктах совсем не было молочного жира.

Общественники проверили шесть образцов ультрапастеризованной молочной продукции. Закупали молоко и сливки в популярных магазинах «Магнит», «Верный», «Семишагофф», «Светофор», «Дикси» и «Вкустер».

Молоко 2,5 % торговой марки «Молочный терем» (ООО «МолСнабРегион», Саратовская область) не прошло проверку. Проверка показала, что жировая фаза напитка содержит менее 3 % молочного жира. Это значит, что жиров «немолочного» происхождения — 97 %. Получается, в напитке практически нет молочного жира, он почти полностью замещён заменителем молочного жира (ЗМЖ).

Как показал опрос общественников, у молока «Молочный терем» есть специфический запах хлорки. Его невозможно пить, причём «отказываются от продукта даже кошки».

В молоке ТМ «Натуральный продукт» молочный жир отсутствовал уже полностью, хотя на упаковке была маркировка ГОСТ. Массовая доля белка оказалась 2,15 вместо 3 %, указанных на упаковке.

В молоке «Самое любимое» тоже оказались растительные жиры. При этом производители проигнорировали требование писать на упаковке вместо «молоко» «молокосодержащий напиток с растительными жирами».

В молоке ультрапастеризованном ТМ «Славянские кружева» (ООО «Молодел», Московская область) экспертиза выявила незначительное отклонение по массовой доле белка (2,82 вместо 3 %, указанных на упаковке).

Сливки одной из проверенных экспертами торговых марок тоже не прошли проверку — произведены они в Сибири. В 10-процентных сливках компании ООО «Сибмол» (Кемеровская область) не оказалось молочного жира. Кроме того, в продукте выявили и дефицит белка — 0,87 вместо 2,6 %, указанных на упаковке.

Согласно протоколам испытаний лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург», только один образец молока ультрапастеризованного из пяти проверенных полностью соответствовал требованиям ГОСТ 31450-2013. Это молоко ТМ «Клевер» (ООО «Пискарёвский молзавод»). Производят его в Петербурге.

Как правильно выбирать молоко:

  • Внимательно смотрите на упаковку, оцените полноту информации о составе продукта.
  • Выбирайте молоко под брендами изготовителей, а не под частными марками торговых сетей.
  • Больше доверия вызывает упаковка молока с пластиковой крышкой. Фальсификаторы предпочитают самую дешёвую упаковку, которую надо вскрывать с помощью ножниц или ножа.
  • Не покупайте ультрапастеризованное молоко дешевле 70 рублей за литр (данные на 25.04.2023), качественное молоко стоит на 10–20 рублей дороже.
  • Упаковка молока должна быть герметичной, без деформации и загрязнений.

Помните, что многослойная асептическая упаковка типа Tetra Pak позволяет ультрапастеризованному молоку храниться при температуре от 2 до 25°С включительно до 12 месяцев. После вскрытия упаковки такое молоко следует употребить в течение 96 часов.

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