Более 600 локомотивов закупит РЖД

00:37, 26 апреля 2023, ПАИ

В РЖД сообщали, что в текущем году будет закуплено более 660 тепловозов и электровоз, передаёт «Российская газета».

При этом в течение ближайших пяти лет парк холдинга увеличится на три тысячи единиц подвижного состава.

В 2024 планируется выпуск линии отечественных локомотивов производителей «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и «Синара – транспортные машины» (СТМ).

Ранее Валинский заявлял, что главной задачей 2023 года для РЖД стала инвестиционная программа обновления парка локомотивов, из которых треть планируется для Восточного полигона. Продолжается массовое оснащение грузовых электровозов Восточного полигона оборудованием «виртуальной сцепки». В этом же году будут созданы суверенные версии перспективных моделей локомотивов.