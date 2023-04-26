Законопроект о защите прав самозанятых внесли в Госдуму

00:52, 26 апреля 2023, ПАИ

В Госдуму внесли законопроект о защите прав самозанятых, благодаря которому люди смогут получать помощь от уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах, в том числе в суде, сообщает РИА Новости.

«Они [уполномоченные] будут разъяснять вопросы о правах и законных интересах самозанятых либо направлять жалобы в органы власти, к компетенции которых относится разрешение вопроса, и просить решения по существу", — сказано в сообщении.

