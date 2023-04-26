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Общество

В России выявили свыше ста домов в аварийном состоянии

Народный фронт за первую неделю проверки в половине регионов РФ выявил 114 домов старой постройки (старше 1959 года), которые находятся в аварийном состоянии из-за отложенного капремонта, пишут «Известия».

«Протекающие крыши, разрушающиеся фасады, трещины в стенах, обваливающиеся потолки — техническое состояние примерно половины таких домов в последние пару лет проверили региональные межведомственные комиссии, но, несмотря на бросающиеся в глаза дефекты, капитальный ремонт в них будет проводиться через 10-15 лет, а то и во второй половине века», — пояснили в Народном фронте.

По оценкам главного эксперта Народного фронта по ЖКХ Светланы Калининой, проблема достигает одной трети домов старой постройки в каждом субъекте РФ, которые «еще вчера требовали капитального ремонта» и сейчас могут находиться в аварийном состоянии.

«В целом к сложившейся проблеме привела халатность местных и региональных властей. Они оставляют своих жителей в опасности. Между тем есть примеры, когда принимается региональный закон, позволяющий регулировать деятельность местных фондов капремонта и перераспределять накопленные средства между муниципальными образованиями. За счет этих средств можно отремонтировать такие дома, угрожающие здоровью их жильцов. И уж точно не переносить капремонт на 20 лет», — заявил аналитик НФ Дмитрий Цвич.
 

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