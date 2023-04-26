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Общество

Гидрометцентр предупредил псковичей о чрезвычайно высокой пожарной опасности

Жителей ряда российских регионов ожидает непогода в ближайшие два дня, пишет ТАСС.

«Наиболее некомфортная погода будет на юге Западной и Средней Сибири. На юге Иркутской области, например, в ближайшие два дня прогнозируется сильный мокрый снег, его налипание, а на севере региона – снег, метель с ветром до 23 м/с. Аналогичная ситуация в Бурятии. В Забайкальском крае тоже будут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега», – сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Также, по словам Вильфанда, во Владимирской области прогнозируется сильный дождь в среду, в Татарстане – дождь, гроза, град, ветер до 23 м/с, в республиках Северного Кавказа – сильные дожди и ветер.

Кроме того, 26 и 27 апреля высокая и местами чрезвычайно высокая пожароопасность ожидается в Псковской, Вологодской, Тверской областях, а 27 и 28 апреля – в Новгородской области, на востоке Приволжского федерального округа и юге Уральского федерального округа.
 

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