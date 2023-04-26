Единая система выдачи квартир сиротам появится в России

08:21, 26 апреля 2023, ПАИ

В России разрабатывают единую систему учета жилья для предоставления детям-сиротам, ее внедрение по всей стране запланировано на 2024 год, пишут «Известия».

Сейчас запущен пилотный проект такой системы в шести субъектах — Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Омской областях и Красноярском крае. В этих регионах сформированы списки жилья, всего около 15,3 тыс. объектов.

«Создание системы учета специализированного жилищного фонда необходимо для формирования единой базы, позволяющей не просто учитывать жилые помещения, подходящие под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать их распределение, анализировать актуальные данные по использованию», — отметил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин.

В Счетной палате сообщили, что за год очередь сирот за положенным им жильем выросла на 2,4 тыс. человек. Всего сейчас жилплощадь ждут 194,7 тыс. совершеннолетних.

Также для борьбы с проблемой очереди в конце 2022 года в ГД внесли законопроект о выдаче жилья сиротам по сертификатам. Депутаты подготовили поправки ко второму чтению проекта. Предлагается их предоставлять также через спецсистему, в которой можно будет контролировать состояние дома, наличие инфраструктуры, долгов за ЖКХ.

