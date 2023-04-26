Количество вакансий для барменов в Пскове выросло на 130%

09:04, 26 апреля 2023, ПАИ

Псковские работодатели увеличили спрос на барменов по сравнению с весенними показателями прошлого года на 130%, сообщает hh.ru.

Проще всего в Псковской области устроиться работать барменом в сетевые пиццерии, рестораны с быстрой доставкой еды и напитков, а также в сети гостиниц. Лидерами по числу вакансий и спросу на барменов этой весной в Псковской области стали кондитерская «Миша», Северо-Западная инвестиционная компания, «Ле Меридиан», таверна «Пожарка», «Мираж Синема», «Маэстро», Hotel&Spa Old Estate.

Для того чтобы работать барменом, не нужно оканчивать профильный вуз, но учиться всё-таки придётся — есть большое количество специализированных курсов и отделений в колледжах, где дают среднее профессиональное образование по барному делу. Бармен должен знать свойства и правила хранения напитков, уметь готовить разные коктейли и напитки, понимать основы товарного учёта и владеть навыками кассового учёта. Это основные требования, которые можно найти в вакансиях для барменов прямо сейчас.

Диапазон зарплат барменов в Псковской области в апреле — от 26 640 до 34 483 рублей.