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Общество

Псковское отделение Союза женщин одобрило запрет на продажу детского шампанского

Псковское региональное отделение Союза женщин России поддержало инициативу эксперта Общественной палаты Республики Коми Дениса Королева о запрете продажи безалкогольного напитка «Детское шампанское». Об этом ПАИ сообщили в отделении СЖР.

Эксперт считает, слово «шампанское» в названии напитка навязчиво приобщает детей к алкоголю и является завуалированной рекламой алкогольного напитка.

По мнению псковских представителей Союза женщин России, это скрытая реклама взрослого напитка. «Безусловно, характер ребенка закладывается в детстве и стереотипы поведения тоже. Ребенок видит, какие традиции в доме. Если в доме родители проводят застолья, усаживают за стол детей, ребенок воспринимает это как норму. Употребление детского шампанского, как это делают взрослые, формирует норму и привычку. В советское время был снят фильм, как маленькие дети играют в застолье, а их снимают скрытой камерой, они выпивают «понарошку». Дети, изображая взрослых, ругаются, разбираются друг с другом. Проблема детского алкоголизма очень серьезная. В Пскове, как известно, в прошлом году в состоянии сильнейшего алкогольного отравления в больнице оказались десять подростков», - отметила руководитель псковского отделения Наталья Никифорова.

Член СЖР, глава Гдова Ольга Галахова тоже обозначила свою позицию: «Страшная статистика... Руками врагов, думающих только о прибыли, спаивается нация».

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