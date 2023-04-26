Чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области

09:38, 26 апреля 2023, ПАИ

Восьмой региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Школьники представили свои навыки и умения в компетенции «Макетирование». Студенты выступили в соревнованиях по направлениям «Мебельщик» и «Психология».

В рамках торжественной церемонии открытия областного чемпионата профмастерства участников напутствовали представители исполнительных органов области, руководители учебных учреждений, педагоги и наставники. Спикеры отметили растущую с каждым годом популярность «Абилимпикса» — в этом году в конкурсных испытаниях принимают участие более 160 человек, а также востребованность на рынке труда тех компетенций, в которых соревнуются школьники, студенты и специалисты.

Сегодня на разных площадках пройдут испытания по медицинскому и социальному уходу, администрированию баз данных и обработке текста. Лучшие мастера также будут определены в компетенциях «Бисероплетение», «Швея» и «Художественное вышивание». Кроме того, жюри оценит мастерство участников-поваров, столяров, маляров и штукатуров.

Всего в рамках чемпионата состоятся соревнования по 14 основным и семи региональным компетенциям. Впервые в конкурсную программу областного чемпионата включены соревнования по компетенции «Медицинский и социальный уход» и «Кирпичная кладка» для категории «школьники». Студенты первый раз выступят в номинации «Психология». В этом году возобновились соревнования по компетенции «Поварское дело» и «Ландшафтный дизайн» для участников категории «студенты».

В состав экспертов — их более 110 — входят преподаватели колледжей и школ-интернатов, а также потенциальные работодатели.

Соревнования развернутся на базе областных колледжей, вузов, Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» и Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца.

Кроме конкурсных испытаний, программа псковского чемпионата включает деловые встречи, круглые столы и панельную дискуссию. Особое внимание организаторы уделили профориентационной работе с молодежью — в рамках чемпионата состоятся ярмарки вакантных рабочих и учебных мест, мастер-классы.

Напомним, чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».