До +21 градуса ожидается сегодня в Пскове

09:51, 26 апреля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 26 апреля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Днем местами пройдут кратковременные дожди, ночью в большинстве районов синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов, ночью – от +1 до +6.

В Пскове температура днем будет от +19 до +21, ночью – от +3 до +5.

В Великих Луках температура днем составит от +20 до +22, ночью – от +4 до +6 градусов.