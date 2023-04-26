Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

График работы псковского МРЭО ГИБДД изменится в майские выходные

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области изменится в майские выходные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в период выходных и праздничных дней работа будет организована по следующему графику:

- 29 апреля и 6 мая - рабочие дни для подразделений региона,

- 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая - будут выходными днями. 

В пресс-службе напомнили, что предусмотрена возможность получения государственных услуг в электронном виде, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, отметили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 апреля 2023

Память жертв чернобыльской катастрофы почтили в Пскове
26 апреля 2023

Псковский столяр сделал кресло по дизайну нейросети
26 апреля 2023

В Псковской области поменялся список лидеров голосования по благоустройству
26 апреля 2023

Глава Псковского района станет гостем программы «Среда обитания» 26 апреля
26 апреля 2023

Псковские приставы арестовали 78 автомобилей должников
26 апреля 2023

Великолучанин совершил полёт на воздушном шаре над Изборской крепостью
26 апреля 2023

До +21 градуса ожидается сегодня в Пскове
26 апреля 2023

Горводоканал заменил участок водопровода на улице Новгородской в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...