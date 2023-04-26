График работы псковского МРЭО ГИБДД изменится в майские выходные

11:01, 26 апреля 2023, ПАИ

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Псковской области изменится в майские выходные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в период выходных и праздничных дней работа будет организована по следующему графику:

- 29 апреля и 6 мая - рабочие дни для подразделений региона,

- 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая - будут выходными днями.

В пресс-службе напомнили, что предусмотрена возможность получения государственных услуг в электронном виде, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления через портал пользователь получает возможность значительно сократить время для получения государственной услуги, выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, отметили в ведомстве.