Пропавшего 15-летнего подростка разыскивают в Псковской области

10:03, 26 апреля 2023, ПАИ

Пропавшего 15-летнего ребенка из Миасса разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Николай Колодкин из Челябинской области пропал 21 апреля, и до сих пор его местоположение неизвестно. Предполагается, что он может находиться в Псковской области.

Приметы: рост 160 см, ребенок худощавого телосложения, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 8-952-519-60-10.