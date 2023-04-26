Великолучанин совершил полёт на воздушном шаре над Изборской крепостью

10:08, 26 апреля 2023, ПАИ

Житель Великих Лук Максим Валуев совершил полёт на воздушном шаре над Старым Изборском. Впечатлениями от полёта он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Старый Изборск (полчаса езды от Пскова), безусловно, поражающее глубиной истории место и точка притяжения туристов, для меня ценен и другим обстоятельством. В 3 километрах от него, в деревне Залавье (сейчас известна фермой «Изборский страус»), жили мои прабабушка и прадедушка по папиной линии - Пётр и Наталья Валуевы. Каждый год в августе мы приезжали сюда в гости. Обязательная программа - Изборская крепость, Словенские ключи, Псково-Печерский монастырь. Если сложится, фестиваль «Железный град» и праздник Успения. Событийно, красиво, с семейным подтекстом! В общем, эти поездки - неотчуждаемое воспоминание из детства. Сейчас прадедушка и прабабушка обрели покой на кладбище рядом с Труворовым городищем. Если и бывают «места силы», то моё в этих краях», - написал Максим Валуев.

Он также рассказал, что желание совершить полёт над Старым Изборском пришло ещё во время учёбы на пилота в 2019 году.

«Псков и окрестности не избалованы тепловыми аэростатами в небе, но регламент использования воздушного пространства многим сложнее, чем в Луках. Разрешительный порядок, обязательное наличие радиосвязи на авиационных частотах, 76-я Псковская дивизия ВДВ, приграничная 25-километровая полоса отпугивали меня из-за отсутствия опыта согласования полёта в таком районе. Да и вдруг шары там не летают как раз из-за сложности получения разрешения? Но нужно хотя бы убедиться, что летать там нереально!» - продолжил спортсмен.

Для организации полета пилот совершил около двух десятков звонков в различные инстанции, согласовал полет с Санкт-Петербургским центром организации воздушного движения, и только после этого ему утвердили план полёта в 10-километровом радиусе вокруг Старого Изборска. Сам полёт начался в 2 километрах от крепости, а вылет состоялся рано утром.

«Приземный ветер оказался абсолютно не прогнозным и отличался от направления, зафиксированного буквально в километре от места старта, градусов на 40. Я не планировал лететь высоко, но всё, что оставалось, - набрать высоты в надежде на прогнозное направление. Поднялись повыше и повернули в сторону крепости. С высоты около 800 метров увидели всё и сразу - по-другому не скажешь! Будто сама природа специально запутала меня, чтобы мы поднялись. Изборская крепость, Труворово городище, Мальская долина, Змеиная балка, бонусом - Псковское озеро на горизонте - освещались оранжевым светом восходящего солнца. Описать восторг от увиденного, да ещё и с привязкой к контексту, даже не буду пробовать. Боюсь, не получится и у фотографий!» - написал Максим Валуев.

Напомним, что с 11 по 17 июня в Великих Луках пройдет 27-я Международная встреча воздухоплавателей. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.