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Спорт

Подведены итоги футбольного турнира «Псковская весна»

Стали известны итоги соревнований по футболу «Псковская весна – 2023» среди юношей 2013 года рождения. В состязаниях приняли участие 12 команд из Пскова, Великих Лук, Петрозаводска, Луги и Киришей. Об этом ПАИ сообщили в псковском спортклубе «Стрела».

Матчи проходили на полях стадионов «Локомотив» и «Машиностроитель» с 21 по 24 апреля.

Фото: ФК «Стрела»

В итоге победителем названа ФК «Стрела» из Пскова, серебро у сборной спортивной школы № 7 города Петрозаводска, на третьем месте расположился «Спартак-Юниор-красные» из Пскова.  

Лучшим вратарем признан Артём Шушняев из ФК «Стрела», лучшим защитником – Николай Мотылевский из Петрозаводска, полузащитником – Максим Бабич из «Спартак-Юниор-красные», лучшим нападающим – Ярослав Ротко из псковской «Стрелы». Лучшим игроком турнира стал Иван Константинов из Петрозаводска.

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