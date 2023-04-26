Подведены итоги футбольного турнира «Псковская весна»

11:53, 26 апреля 2023, ПАИ

Стали известны итоги соревнований по футболу «Псковская весна – 2023» среди юношей 2013 года рождения. В состязаниях приняли участие 12 команд из Пскова, Великих Лук, Петрозаводска, Луги и Киришей. Об этом ПАИ сообщили в псковском спортклубе «Стрела».

Матчи проходили на полях стадионов «Локомотив» и «Машиностроитель» с 21 по 24 апреля.

В итоге победителем названа ФК «Стрела» из Пскова, серебро у сборной спортивной школы № 7 города Петрозаводска, на третьем месте расположился «Спартак-Юниор-красные» из Пскова.

Лучшим вратарем признан Артём Шушняев из ФК «Стрела», лучшим защитником – Николай Мотылевский из Петрозаводска, полузащитником – Максим Бабич из «Спартак-Юниор-красные», лучшим нападающим – Ярослав Ротко из псковской «Стрелы». Лучшим игроком турнира стал Иван Константинов из Петрозаводска.