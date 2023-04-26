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Общество

Круглый стол о допобразовании детей проходит в медиацентре ПАИ

Круглый стол «Дополнительное образование детей, кружки и секции: качество, безопасность, цена» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 26 апреля.

Темы для обсуждения:

1.      Тренды, проблемы и перспективы дополнительного образования в Псковской области.

2.      Безопасность, соотношение цены и качества дополнительного образования: кто даст экспертную оценку родителю.

3.      Соответствуют ли предложения потребностям псковичей: чему предлагают учиться педагоги и чему хотят учиться псковские дети?

В обсуждении примут участие: 

Врио комитета по образованию Псковской области Андрей Дмитриевич Ермаков

Председатель комитета по спорту Псковской области Елена Юрьевна Чернышова

Начальник Управления культуры администрации Пскова Дмитрий Александрович Яковлев

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Николаевич Гаврилов

Заместитель директора Детской школы искусств Ольга Владимировна Никитина

Директор детской музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова Наталья Викторовна Архипова

Заведующая Центром непрерывного образования в области культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Анжелика Владимировна Романюк

Директор МБУ ДО «Дом детского творчества» Елена Алексеевна Неруш

Генеральный директор агентства интернет-маркетинга «Кофе Студио» Игорь Викторович Черных

Руководитель образовательного проекта CoffeeSchool Екатерина Геннадьевна Татаринова

Педагог дополнительного образования Псковской Ольгинской гимназии Ольга Валентиновна Качнова

Директор АНО «Детский образовательный центр «Вообразилия» Олег Абрагам

Григорьева Надежда Владимировна, директор ДТ «Кванториум» Псков

Заместитель директора по проектному управлению ДТ «Кванториум» Псков Виктория Валерьевна Зарецкая

Директор филиала в Пскове «АНО ДПО «Академия ТОП» Татьяна Олеговна Узлова

Руководитель медиацентра ПАИ Алена Алексеевна Комарова.

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