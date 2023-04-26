Мошенники выманили у псковичей миллион рублей

10:41, 26 апреля 2023, ПАИ

Мошенники ввели в заблуждение нескольких жителей Пскова, Псковского района, Великих Лук и получили от них более миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Злоумышленники завладели чужими деньгами под предлогами предотвращения несанкционированного оформления кредитов на собеседников, а также выгодного трудоустройства.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.