Мошенники выманили у псковичей миллион рублей
Мошенники ввели в заблуждение нескольких жителей Пскова, Псковского района, Великих Лук и получили от них более миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Злоумышленники завладели чужими деньгами под предлогами предотвращения несанкционированного оформления кредитов на собеседников, а также выгодного трудоустройства.
Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.
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26 апреля 2023
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