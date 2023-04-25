В Пскове откроется выставка памяти архитектора Льва Катаева

11:31, 26 апреля 2023, ПАИ

Открытие выставки, посвященной 95-летию со дня рождения архитектора и художника Льва Катаева, состоится в Центре туризма и творческих индустрий 28 апреля. Об этом сообщается в Тelegram-канале правительства Псковской области.

На выставке будут представлены материалы из частной коллекции А. Л. Катаева, комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников», Псковского и Изборского музеев-заповедников.

Выставка акварелей Льва Катаева является первым показом его работ, посвященных памятникам истории и культуры Псковской области, в том числе особо ценным памятникам и компонентам объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы Псковской архитектурной школы».



Открытие выставки состоится по адресу: Псков, улица Георгиевская, 4.