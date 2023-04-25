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Культура

В Пскове откроется выставка памяти архитектора Льва Катаева

Открытие выставки, посвященной 95-летию со дня рождения архитектора и художника Льва Катаева, состоится в Центре туризма и творческих индустрий 28 апреля. Об этом сообщается в Тelegram-канале правительства Псковской области. 

Фото: Telegram-канал правительства Псковской области

На выставке будут представлены материалы из частной коллекции А. Л. Катаева, комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников», Псковского и Изборского музеев-заповедников.

Выставка акварелей Льва Катаева является первым показом его работ, посвященных памятникам истории и культуры Псковской области, в том числе особо ценным памятникам и компонентам объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы Псковской архитектурной школы».

Открытие выставки состоится по адресу: Псков, улица Георгиевская, 4. 

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