Псковские приставы арестовали 78 автомобилей должников

11:14, 26 апреля 2023, ПАИ

Судебные приставы провели рейд в Пскове и арестовали 78 автомобилей должников на сумму более 9 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Уведомления об аресте должники получили на почте, на портале госуслуг или лично. Во время рейда обнаружены семь должников по алиментам. Один из них задолжал сыну 100 тысяч рублей.

Теперь, если отцы не оплатят свои задолженности, их автомобили отправят на продажу, а деньги пойдут в счёт оплаты долга по алиментам.