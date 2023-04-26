В Великолукском и Куньинском районах области ограничили посещение лесов

10:54, 26 апреля 2023, ПАИ

В Великолукском и Куньинском районах области введено ограничение на посещение лесов, сообщили ПАИ в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Постановлением администрации Куньинского района от 24 апреля в муниципалитете введен особый противопожарный режим, которым в том числе ограничено посещение гражданами лесов.

Аналогичные ограничения действуют и на территории Великолукского района.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима предусмотрена повышенная административная ответственность. Размер штрафа для граждан составляет от 40 до 50 тысяч рублей.

В этом году на территории этих районов зарегистрировано четыре лесных пожара; площадь, пройденная огнем, составила 2,65 га.