Пскович стал победителем сразу двух олимпиад для учителей
Учитель информатики Александр Тищенко принял участие в III Всероссийской профессиональной олимпиаде для учителей и преподавателей. Об этом сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.
Александр Тищенко стал победителем по двум направлениям: олимпиада «ПРО-IT» для учителей информатики и олимпиада «ДНК науки» для учителей физики, химии и биологии.
Очный региональный этап для участников олимпиады «ПРО-IT» прошел 14 апреля, а для участников олимпиады «ДНК науки» – 21 апреля. Площадкой проведения регионального этапа стал Псковский агротехнический колледж.
В рамках регионального этапа олимпиады «ДНК науки» Александр Тищенко по набранным баллам прошел в финал профессиональных состязаний, который состоится в мае.
Отметим, III Всероссийская профессиональная олимпиада для учителей и преподавателей продолжится осенью. В октябре стартуют метапредметная олимпиада «Команда большой страны» и олимпиада для учителей русского языка «Хранители русского языка».
Учредителем олимпиады выступает Министерство просвещения РФ, организатором – Академия Минпросвещения России. В 2022 году Всероссийская профессиональная олимпиада объединила более 50 тысяч педагогов со всей страны.
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