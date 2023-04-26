Пскович стал победителем сразу двух олимпиад для учителей

13:16, 26 апреля 2023, ПАИ

Учитель информатики Александр Тищенко принял участие в III Всероссийской профессиональной олимпиаде для учителей и преподавателей. Об этом сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Александр Тищенко стал победителем по двум направлениям: олимпиада «ПРО-IT» для учителей информатики и олимпиада «ДНК науки» для учителей физики, химии и биологии.

Очный региональный этап для участников олимпиады «ПРО-IT» прошел 14 апреля, а для участников олимпиады «ДНК науки» – 21 апреля. Площадкой проведения регионального этапа стал Псковский агротехнический колледж.

В рамках регионального этапа олимпиады «ДНК науки» Александр Тищенко по набранным баллам прошел в финал профессиональных состязаний, который состоится в мае.

Отметим, III Всероссийская профессиональная олимпиада для учителей и преподавателей продолжится осенью. В октябре стартуют метапредметная олимпиада «Команда большой страны» и олимпиада для учителей русского языка «Хранители русского языка».

Учредителем олимпиады выступает Министерство просвещения РФ, организатором – Академия Минпросвещения России. В 2022 году Всероссийская профессиональная олимпиада объединила более 50 тысяч педагогов со всей страны.