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Культура

Чтения по проекту «Библиотека в усадьбе» открыли в Пушкинском заповеднике

Виктория Сахарова. Кабинет-библиотека в Тригорском. Из фондов музея-заповедника

Научно-практические чтения в рамках многолетнего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе» открыли в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Конференция получила название по строке из стихотворения «19 октября («Роняет лес багряный свой убор»)», написанного поэтом в Михайловском в 1825 году: «Наставникам, хранившим юность нашу…». А предметом специального обсуждения на ней стала образовательная и воспитательная литература: учебные пособия, книги, которыми награждали учащихся за успешное прохождение того или иного курса, издания для детей и юношества и так далее. Книги, о которых расскажут их исследователи, вышли свет в разные столетия — от конца XVII до второй половины ХХ века.

В качестве докладчиков в чтениях принимают участие музейные работники, библиотекари и педагоги из обеих столиц, а также из Смоленска и Пушкинских Гор. Публикации, подготовленные на основе их выступлений, планируется разместить в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

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