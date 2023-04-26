Скорректировать методику расчёта помощи регионам предлагает Псковское Собрание

12:51, 26 апреля 2023, ПАИ

Девять предложений по корректировке методики расчёта дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов направило Псковское областное Собрание депутатов в Совет законодателей накануне заседания, которое состоится 28 апреля в Санкт-Петербурге. Предварительно весь перечень рекомендаций и пожеланий, поступивших от субъектов, рассмотрела профильная комиссия. В режиме видео-конференц-связи в её работе принял участие спикер псковского парламента Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе ПОСД.

«Мы по-прежнему предлагаем исключить весь объём акцизов на нефтепродукты из расчёта налогового потенциала, поскольку акцизы идут исключительно в дорожный фонд и не дают нам возможности использовать эти налоговые поступления для финансирования других расходных обязательств», - рассказал о предложениях, направленных от Псковской области, Александр Котов.

Спикер напомнил, что и Собрание, и губернатор не первый год обозначают проблему, опираясь на конкретные расчёты, что в итоге имеет ощутимый результат – акцизы частично перестали учитывать. «В том числе и это решение нам здорово помогло. В 2023 году объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличен на 1,5 млрд рублей. Для нашего региона и нашего бюджета это существенный рост», - обратил внимание Александр Котов.

«Мы рассчитываем, что весь объём акцизов на нефтепродукты удастся исключить из расчёта налогового потенциала, что позволит ещё больше увеличить сумму дотации. Проблема касается не только Псковской области, но наиболее остро проявляется у нас. Это связано с приграничным положением региона и другими его особенностями», - уточнил спикер.

Практически все субъекты, по словам Александра Котова, предлагают передать полномочия по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан с областного на федеральный уровень. В Псковской области расходы бюджета на эти цели составляют 3 млрд рублей.

«Ещё одно предложение – об увеличении субсидий из федерального бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это большая проблема и для нас, и для подавляющего большинства регионов. Каждый раз мы этот вопрос рассматриваем на согласительной комиссии при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год. Каждый раз на него обращает внимание прокуратура, поскольку в этой части не выполняются нормы закона. Требуются значительные финансовые средства, сейчас общая сумма составляет более трёх миллиардов рублей. Надеемся, в какой-то части увеличение всё-таки произойдёт и позволит нам сократить очередь», - предположил Александр Котов.

Профильная комиссия Совета законодателей с определённой периодичностью рассматривает на своих заседаниях вопросы совершенствования механизма расчёта дотаций, Александр Котов входит в её состав и каждый раз направляет предложения от Псковской области. В этом году вопрос вошёл в повестку пленарного заседания, в котором примут участие не только региональные законодатели, но и министры, сенаторы, депутаты Госдумы. Основной упор будет сделан на актуальном состоянии межбюджетных отношений и применении этого финансового инструмента с учётом новых условий.

«Тема стала ещё более актуальной, потому что появились внеплановые расходы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. На эти цели во всех регионах, и у нас в том числе, расходуются значительные суммы. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на помощь со стороны правительства Российской Федерации в решении общих для всех субъектов страны проблем», - подытожил Александр Котов.