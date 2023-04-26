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Память жертв чернобыльской катастрофы почтили в Пскове

Митинг, приуроченный к 37-й годовщине чернобыльской катастрофы, прошёл в Пскове. В сквер Павших борцов к памятному знаку «Псковичам – жертвам Чернобыля» пришли ликвидаторы страшной аварии, родные и друзья погибших чернобыльцев, официальные лица, общественники, передает корреспондент ПАИ.

По многолетней традиции мероприятие началось с заупокойной литии в память о жертвах чернобыльской катастрофы, её отслужил священник храма Богоявления Господня с Запсковья, протоиерей Виктор Кулёв, в прошлом сам ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

На траурном митинге выступил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов. «Сегодня мы здесь, чтобы поблагодарить героев, тех, кто ценой своей жизни писал историю освоения мирного атома», - отметил он.

Депутат областного Собрания Петр Алексеенко напомнил, что 26 апреля - «не только день катастрофы, но и день единого порыва людей, отправившихся на ликвидацию последствий аварии». «Мой друг по зову сердца поехал в Чернобыль, получил большую дозу облучения, долго лечился, восстановился, переехал из Риги в Псков, - рассказал депутат. - А в прошлом году его не стало. Горько об этом говорить. Хочу пожелать, чтобы событий, подобных катастрофе на Чернобыльской АЭС, больше не было. Вечная память умершим».

Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев отметил, что с каждым годом ликвидаторов становится всё меньше, «но те, кто остался, по-прежнему помогают школам, передают свой бесценный опыт». «Ваше великое дело никогда не будет забыто», - подчеркнул он. 

Участники митинга почтили память жертв чернобыльской катастрофы минутой молчания. К памятному знаку возложили гирлянду славы и цветы.

Напомним, 26 апреля 1986 года произошла авария в четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Эта дата является днём памяти о катастрофе и погибших в ней, а также о героизме работников станции, ликвидаторов, пожарных, медиков и всех людей, причастных к ликвидации последствий аварии.

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