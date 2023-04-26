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Общество

Более 320 поисковиков принимают участие в экспедициях в Себежском и Невельском районах

Поисковые экспедиции развернуты на территориях Себежского и Невельского районов в рамках международной «Вахты памяти- 2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В этом году Международная «Вахта памяти- 2023» в Себежском районе посвящена памяти ветерана Великой Отечественной войны и первого поисковика муниципалитета Юрия Брамбеуса. Фронтовик прошел всю войну и закончил службу на Дальнем Востоке. Вернувшись на Родину, Юрий Брамбеус вел активную патриотическую работу, став примером для множества местных жителей. Ветеран не дожил до «Вахты памяти - 2023» несколько дней. Он скончался 14 апреля на 100-м году жизни.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В базовом лагере, который расположился в Идрицкой волости, на берегу озера Пустое Могильно, собрались более 200 представителей поисковых отрядов Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Первоуральска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Беларусь и всех поисковых отрядов Псковской области. Они продолжат многолетнюю работу по поиску и захоронению военнослужащих Красной Армии, погибших на Псковской земле в годы Великой Отечественной войны.

Организаторами экспедиции выступила Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры» совместно с региональным отделением «Поисковое движение России» при поддержке Правительства Псковской области и АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

В прошлом году «След «Пантеры» провел две международные экспедиции, в рамках которых захоронено около 390 бойцов и командиров Красной Армии.

Чуть ранее в Невельском районе стартовала межрегиональная «Вахта памяти-2023», посвященная 80-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие поискового движения «Псковский рубеж» объединило порядка 120 участников из семи регионов: Псковской области, Пермского края, Республик Башкортостан и Удмуртия, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы. Поисковики работают в окрестностях деревни Бегуново, где в июле 1941-го года бойцы уральских дивизий пытались прорваться из окружения и понесли большие потери. Полевой лагерь развернут у дороги Бегуново — Смольники.

Экспедиция продлится до 3 мая и завершится перезахоронением останков поднятых бойцов. Также в рамках «Вахты памяти-2023» будет реализован просветительский проект по популяризации археологического подхода в поисковой работе «Сила в правде» — победитель конкурса Фонда президентских грантов.

Отметим, в прошлом году на «Вахте памяти» в Невельском районе поисковикам удалось поднять останки 94 бойцов Красной Армии, были найдены 28 медальонов. Большая часть воинов перезахоронена в братской могиле в деревне Турки-Перевоз Невельского района. В деревне Бегуново в память о погибших солдатах установлен монумент. 

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