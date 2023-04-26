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Юрист рассказал псковичам, выгодно ли увольняться перед праздниками

Юрист Александр Южалин рассказал псковичам, выгодно ли увольняться перед государственными праздниками.

Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения. «Чем больше праздничных дней в месяце, тем выше стоимость рабочего дня у сотрудника, получающего оклад: проще говоря, это возможность получить столько же денег за меньшее количество рабочих часов. Например, если выбирать между увольнением до или после февральских праздников, то рациональнее будет второй вариант, поскольку в феврале нужно будет отработать меньше рабочих дней, но все равно получить полную заработную плату», - пояснил юрист.

В случае увольнения работника по собственному желанию, он должен предупредить работодателя за 2 недели – также как и выходные, праздничные дни учитываются в этом сроке. По договоренности с работодателем, срок окончания трудового договора может быть больше или меньше двух недель. Также есть отдельные случаи: есть ситуации, когда работодатель должен уволить работника в день, указанный в заявлении или на испытательном сроке работник должен предупредить за три дня.

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