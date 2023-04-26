Юрист рассказал псковичам, выгодно ли увольняться перед праздниками

13:44, 26 апреля 2023, ПАИ

Юрист Александр Южалин рассказал псковичам, выгодно ли увольняться перед государственными праздниками.

Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения. «Чем больше праздничных дней в месяце, тем выше стоимость рабочего дня у сотрудника, получающего оклад: проще говоря, это возможность получить столько же денег за меньшее количество рабочих часов. Например, если выбирать между увольнением до или после февральских праздников, то рациональнее будет второй вариант, поскольку в феврале нужно будет отработать меньше рабочих дней, но все равно получить полную заработную плату», - пояснил юрист.

В случае увольнения работника по собственному желанию, он должен предупредить работодателя за 2 недели – также как и выходные, праздничные дни учитываются в этом сроке. По договоренности с работодателем, срок окончания трудового договора может быть больше или меньше двух недель. Также есть отдельные случаи: есть ситуации, когда работодатель должен уволить работника в день, указанный в заявлении или на испытательном сроке работник должен предупредить за три дня.