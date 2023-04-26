Волонтеров приглашают на археологические раскопки в Печоры

14:52, 26 апреля 2023, ПАИ

Поучаствовать в археологических раскопках, которые пройдут в Печорах, приглашают всех желающих. Работы будут проводиться 1 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Археологического центра Псковской области.

«Если вы интересуетесь историей и археологией, готовы провести выходные на раскопе и внести свой вклад в науку, приглашаем вас 1 мая в Печоры», - говорится в сообщении.

Общий сбор объявлен в 9:00 на Соборной площади, напротив главного входа в Псково-Печерский монастырь.