Волонтеров приглашают на археологические раскопки в Печоры
Поучаствовать в археологических раскопках, которые пройдут в Печорах, приглашают всех желающих. Работы будут проводиться 1 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Археологического центра Псковской области.
«Если вы интересуетесь историей и археологией, готовы провести выходные на раскопе и внести свой вклад в науку, приглашаем вас 1 мая в Печоры», - говорится в сообщении.
Общий сбор объявлен в 9:00 на Соборной площади, напротив главного входа в Псково-Печерский монастырь.
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