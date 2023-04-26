В Пскове хотят изменить положение о присвоении звания почетного гражданина

14:30, 26 апреля 2023, ПАИ

Ряд изменений планируется внести в положение, согласно критериям которого присваивается звание «Почетный гражданин города Пскова». Об этом сообщил председатель комитета по правовым вопросам и местному самоуправлению Псковской городской Думы Константин Болотин.

«Меняются критерии для оценки претендентов на присвоение этого почетного звания», - отметил Константин Болотин и добавил, что более детально и широко вопрос будет рассматриваться на очередной сессии городской Думы.

Добавим, что с инициативой о внесении дополнений и изменений в документ выступили члены общественной комиссии по присвоению данного почетного звания.